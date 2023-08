Cid sobre Acquario: "Se quiser substituir por outra coisa, não sou dono daquilo"

O senador cearense Cid Gomes (PDT) se manifestou nesta segunda-feira, 7, sobre a polêmica construção do Acquario Ceará, tema que voltou a ser polêmica por embate entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado. Cid afirmou que "antagonistas" fizeram com que não houvesse financiamento ao projeto. E chegou a dizer que a obra pode até ser substituída por outra ideia: "Não sou dono daquilo".





“Não vou adjetivar, mas uma série de antagonistas ao projeto acabaram fazendo com que o Exim Bank americano acabasse desistindo de financiar o projeto. Lamento. Nunca tivemos uma decisão judicial impedido, mas a gente sempre recebia a notícia de um processo, denúncia, alguma coisa” afirmou no Palácio da Abolição, onde esteve discutindo sobre hidrogênio verde.





Cid, governador do Ceará à época, disse ter “absoluta tranquilidade de consciência” em relação ao Acquario. De acordo com ele, não decidiu começar o projeto por um capricho pessoal. “Eu tenho absoluta tranquilidade de consciência em relação a esse tema. Eu não fiz o Acquario por um capricho ou não comecei, não decidi começar por um capricho pessoal. Ficam colocando isso como um desafio pra mim, mas eu não considero um desafio pra mim, embora eu esteja solidário. Então pode-se pensar em outra coisa, eu não tenho radicalismo, não fiz isso por um capricho”, declarou.





Ele acrescenta que o cenário da época é diferente das necessidades e desafios atuais, embora ainda acredite que a obra seja positiva, mas que pode ser substituída por “outra coisa”. “Mudaram as coisas, né? Eu continuo achando que deve ser uma coisa boa. Até vi no jornal um dia desses dando a ideia de um virtual. Ótimo. Que seja mais econômico e tal. Ou se quiser substituir por outra coisa, eu não sou dono daquilo”, disse.





Ainda de acordo com Cid Gomes, a obra estava em evolução até o seu último dia de mandato à frente do Governo do Estado do Ceará, mas que a obra do Acquario não deu continuidade pelos o que ele chamou de “antagonistas ao projeto”.





“Do jeito que eu me comprometi na minha campanha de reeleição de fazer e lutei para fazer, estava fazendo até o último dia da minha administração. Eu ia uma vez na semana, depois passei a mandar uma pessoa fotografando, eu tenho essa série da evolução e até o dia 31 de dezembro de 2014 tinha evolução nas obras do Acquario”, afirmou.





(O Povo)