Criminosos rendem funcionários e assaltam loja de celulares em Fortaleza

Dois criminosos renderam funcionários e assaltaram uma loja de celulares na Rua Barão do Crato, no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (17). A câmera de segurança do estabelecimento registrou a ação.



As imagens mostram o momento que dois funcionários são abordados por um homem armado que estava com um comparsa. Conforme uma testemunha, os funcionários foram levados para os fundos da loja, onde foram amarrados. Em seguida, os criminosos retornaram para a parte da frente e pegaram vários produtos.

Entre os objetos roubados estão os celulares dos funcionários, aparelhos de clientes que estavam no conserto, notebook, dinheiro dos caixas, além de uma máquina de película avaliada em R$ 5 mil.

A Polícia Civil disse que o 4º Distrito Policial apura as circunstâncias do roubo. As imagens das câmeras de segurança irão contribuir com as investigações.

A corporação reforçou a importância do registro por meio de boletim de ocorrência, por meio do qual podem ser repassadas informações que contribuam com os trabalhos policiais.

O boletim de ocorrência pode ser feito presencialmente, em qualquer unidade policial, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), que atende todo o Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite.

G1 CE