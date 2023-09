Deputados apresentam novo pedido de impeachment contra Lula

Um grupo liderado pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) solicitou o impeachment do presidente Lula, após ele classificar o impeachment de Dilma Rousseff como “golpe”. Durante uma viagem à África, Lula falou sobre “reparar” Dilma, levando o PT a sugerir um projeto para anular o processo de 2016, que foi constitucionalmente executado sob supervisão do ex-presidente do STF, Ricardo Lewandowski.





Os opositores a Lula também questionam sua alegação sobre uma suposta “absolvição” de Dilma pelo TRF-1. Os deputados esclareceram que o Tribunal “não inocentou a ex-presidente (…) mas sim reiterou a autoridade do Congresso para avaliar os crimes de responsabilidade”.





Os parlamentares concluem que o presidente cometeu um crime de responsabilidade ao veicular em plataforma oficial que o impeachment de Dilma foi um “golpe”, dizendo que isso “compromete a dignidade, honra e decoro do cargo”.





(Hora Brasília)