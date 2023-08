Do Paraguai, Janja achou a causa do apagão?

Para a primeira-dama, que acompanhou o marido em posse de Santiago Peña, a culpa é da privatização da Eletrobras, levada a cabo por Bolsonaro em 2022.





O apagão que derrubou o Sistema Interligado Nacional e deixou 25 estados e o Distrito Federal sem energia, na manhã desta terça-feira (15), ainda está sendo investigado. Estão envolvidos na operação técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e do Ministério de Minas e Energia (MME), que montou uma sala de situação que analisa, em tempo real, a recuperação da carga elétrica.





Isso não impediu Janja, a primeira-dama, de matar a questão no peito e, em 40 caracteres, apontar quem considera a real culpada pela falha no sistema elétrico. “A ELETROBRAS FOI PRIVATIZADA EM 2022”, escreveu, em maiúsculas mesmo, em seu perfil na rede anteriormente conhecida como Twitter. “Era só esse o tuite”, completou.





A primeira-dama, servidora de carreira aposentada de Itaipu Binacional, colocou a culpa na empresa privatizada por Jair Bolsonaro e seu governo no ano passado. A Eletrobras, de fato, ainda mantém o controle sobre a maior parte do sistema de transmissão de energia elétrica no país, mas as ilações de Janta não têm lastro. O país sofreu apagões em outros momentos da história, quando a Eletrobras era pública. Não são conhecidas nem a origem, nem a causa do evento e, o principal, uma coisa não tem nada a ver com outra.





Obviamente o período de privatização é curto demais para atribuir uma falha no sistema a ela. Mais uma vez, a primeira-dama contribui para tumultuar as coisas no governo, como ocorreu durante os debates sobre a taxação de compras em sites estrangeiros.





Janja acompanhou Lula durante a posse de Santiago Peña, o novo presidente paraguaio, em Assunção. Ambos chegam agora pela tarde em Brasília, trazendo a tiracolo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que deve tomar as rédeas da situação.





Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o apagão foi causado por um evento de “separação elétrica” dentro do Sistema Interligado Nacional (SIN), que conecta toda a geração de energia no país.





O Antagonista