EM SOBRAL: moradores de casas de taipa com risco de desabar pedem ajuda

Residentes do bairro Dom Expedito que moram em casas taipa, prestes a cair, chamaram o Sistema Paraíso através do canal Chama Paraíso para pedir ajuda. De acordo com eles suas casas de taipa, além de ter o risco de desabar atrai insetos e animais peçonhentos. A dona Regina Célia, moradora da rua Caubi Vasconcelos, há mais de cinquenta anos, no Dom Expedito, disse que seu filho encontrou uma cobra dentro de casa e é comum aparecer ratos, baratas e escorpiões.





“Nunca tive condições de levantar minha casa e eu tenho medo de ficar debaixo dela porque é perigoso. A casa está muito deteriorada e o teto está baixando, por isso eu tenho medo. Dos buracos sai barata, escorpião, rato e todo inseto das paredes”, disse dona Regina Célia.





Já dona Raimunda Nonata, também moradora da rua Caubi Vasconcelos, disse que não consegue dormir à noite preocupada com o teto que pode desabar. A o telhado de sua casa é improvisado com madeira da espécie pau branco que está tomado pelo cupim que já danificaram parte da estrutura.





“Eu tenho medo principalmente no inverno na hora de uma chuva pesada. Há uns três anos veio uma moça que era prefeitinha do bairro e bateu fotos da casa toda e disse que ia levar para a Prefeitura e a Defesa Civil vinha olhar a casa, mas até agora não chegou aqui na minha porta”, disse dona Raimunda.





A Prefeitura de Sobral por meio da Lei nº 2243/2018, foi autorizada em 2019 a conceder auxílio financeiro, de até R$ 600.000,00, ao Centro de Formação Humana Padre Ibiapina (Ceprohpi), para execução do Projeto João de Barro, para construção de casas em alvenaria e substituição de casas de taipa.





De acordo com um levantamento feito pela Coordenadoria da Habitação, da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, serão necessário a construção e substituição de aproximadamente 86 casas.





Por Edwalcyr Santos