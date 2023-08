Justiça solta mulher que matou marido com 30 facadas no interior de SP

No domingo (13), a Justiça de São Paulo determinou a soltura da mulher de 34 anos que matou o marido com mais de 30 golpes de faca em Caçapava, no interior de São Paulo (SP). O crime ocorreu na manhã de sábado (12) na casa onde o casal morava, no Jardim Panorama.





Após audiência de custódia, a mulher acabou ganhando o direito de responder em liberdade.





Em depoimento à polícia, a mulher disse que o marido havia ameaçado ela de morte, após chegar alterado e agressivo.





De acordo com ela, o homem de 43 anos estava com um facão. A mulher relatou que houve um confronto físico entre eles, e que teria conseguido desarmá-lo e usou o objeto para se defender.





Segundo a mulher, eles estavam juntos havia 19 anos e ele tinha comportamento agressivo. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu.





Segundo a Polícia Militar (PM), o filho do casal, de 15 anos, foi quem ligou para a polícia.





Uma outra filha do casal, de 7 anos, também estava em casa no momento do ocorrido.





A mulher e o filho também foram levados para o hospital para receberem atendimento.





(Gazeta Brasil)