Prazo para Lista do Prouni encerra amanhã (15)

O Programa Universidade para Todos (ProUni) 2023 está com inscrições abertas para a lista de espera do segundo semestre. O prazo encerra nesta terça-feira (15). Para se candidatar, basta expressar seu interesse no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.





No dia 18, sexta-feira, a lista de espera será compartilhada com as instituições educacionais. Os candidatos serão organizados com base nas opções selecionadas e nas notas conquistadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As categorias de competição incluem ampla concorrência e políticas afirmativas, destinadas a indivíduos com deficiência e aqueles que se autodeclaram indígenas, pardos ou pretos.





De 21 a 28 de agosto, os candidatos selecionados na lista de espera deverão apresentar os documentos necessários para validar as informações fornecidas durante a inscrição. Essa etapa será realizada diretamente nas instituições de ensino, de acordo com as diretrizes estipuladas no edital.





O Ministério da Educação (MEC) reservou um impressionante total de 276.566 bolsas para o segundo semestre de 2023. Com generosidade, 215.530 dessas bolsas são integrais, proporcionando educação de qualidade sem preocupações financeiras. Adicionalmente, 61.036 são parciais, abrangendo metade do valor da mensalidade dos cursos de graduação e formações específicas.





(Hora Brasília)