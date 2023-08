JOVEM ESTUDANTE DO COLÉGIO MILITAR DE SOBRAL É BRUTALMENTE ASSASSINADO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Um jovem estudante do colégio militar de Sobral, Pablo Anniel Costa Holanda, 16 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desta quinta-feira, dia 10, por volta das 19h, no residencial Nova Caiçara.

A vítima ainda chegou a ser socorrida para o HRN, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Os autores do crime, dois homens em uma motocicleta, fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.

A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do bárbaro crime.

Sobral registra 41 homicídios dolosos no corrente ano!

Com informações de Sobral Favela News