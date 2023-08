Polícia Civil prende suspeito de crime de homicídio em Forquilha

As diligências foram coordenadas pela Delegacia de Forquilha, e contaram ainda com apoio operacional de equipes das Delegacias Regional e Municipal de Sobral.





Um trabalho realizado pela Polícia Civil (PC-CE), culminou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em um crime de homicídio, que ocorreu em janeiro deste ano, na cidade de Forquilha. Os trabalhos resultaram no cumprimento de oito mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva e sete de busca e apreensão domiciliar.





Com as ofensivas policiais, Francisco Gleydson Sousa Araújo, de 29 anos, que estava com um mandado de prisão preventiva por um crime de homicídio, foi capturado pelas equipes policiais. O homem já possui antecedentes criminais por homicídio. A ordem de prisão foi expedida pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Sobral.





Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares que serão utilizados para subsidiar novas investigações. As diligências foram coordenadas pela Delegacia Municipal de Forquilha, e contaram ainda com apoio operacional de equipes das Delegacias Regional e Municipal de Sobral.





Francisco Gleydson foi conduzido para a Delegacia Municipal de Forquilha, onde foram realizados os procedimentos cabíveis para cumprimento das ordens judiciais. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento com o intuito de identificar outras pessoas envolvidas no crime.





Fonte: SSPDS/Chico Nildo