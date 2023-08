DERRAMAMENTO DE SANGUE EM CAMOCIM/CE!

A polícia registrou duas ocorrências violentas durante a manhã desta sexta-feira, 11, em Camocim.









1ª ocorrência





De acordo com o apurado pelo blog Camocim Polícai 24h, durante esta manhã, cerca de três indivíduos abordaram um policial militar pra tomar sua moto de assalto na localidade de Boqueirão. O policial sacou as arma e reagiu. Um dos indivíduos foi baleado e os outros fugiram mato a dentro.





2ª ocorrência





O segundo caso foi registrado no bairro Rodagem do Lago, nas primeiras barracas do Lago Seco, onde indivíduos armados executaram a bala outro indivíduo considerado perigoso. Nessa mesma ação outro indivíduo foi baleado.





Diligências





Equipes policiais do Raio e P.O.G. estão realizando diligência a procura dos acusados





OCORRÊNCIA EM ANDAMENTO





Camocim Polícia 24h