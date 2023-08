Abandonado, prédio do Coworking Municipal de Sobral serve de abrigo para usuários de drogas

Em julho deste ano o equipamento fez quatro anos de inaugurado e abandonado.

Inaugurado em 17 de julho de 2019, pela vice-prefeita Christiane Coelho, o Coworking Municipal de Sobral, Nairo Guimarães Coelho, de acordo com os moradores do Triângulo no bairro Coração de Jesus, depois da inauguração foi esquecido pela Prefeitura e exposto à depredação causada pelo tempo e pelos vândalos.





De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), o Coworking, que significa “trabalhando junto” acolheria 10 empresas pré-selecionadas mediante edital lançado pela pasta.





Em julho deste ano o equipamento fez quatro anos de inaugurado e abandonado servindo de abrigo para moradores de rua que usam o espaço como banheiro e usar drogas, conforme relatos de algumas pessoas que moram no entorno do prédio.





O Sistema Paraíso teve acesso ao local e registrou cenas de total abandono como portas arrombadas, teto caído, muita vegetação ao redor e fezes dentro do prédio causando mal cheiro incomodando os moradores.





O Sistema Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa da STDE, mas não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos