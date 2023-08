Médicos que se conheceram em hospital vão ser pais de criança gerada pela mãe de um deles, no Ceará: 'a paternidade é um grande sonho'

O casal Luan Victor Lima e Bruno Pinheiro vai realizar o sonho da paternidade. Isso tudo com a ajuda fundamental da mãe de Luan, que também sonha em ser avó. Nágela Almeida, que tem 56 anos, está gerando um filho do casal, e já completou 18 semanas de gestação.

Luan Victor e Bruno se conheceram no Hospital São José (HSJ), em Fortaleza , na época da residência médica em infectologia, em 2019. Nágela sempre soube do desejo de Luan de ser pai e também sempre sonhou em ser avó.

Com isso, ela realizou inúmeros exames e reuniu diversos relatórios médicos; entre eles, ginecologista, cardiologista, endocrinologista e psiquiatra, entre outros especialistas — para apresentar ao filho, comprovando que ela poderia ser a barriga solidária e gerar o filho do casal.





Para a fertilização in vitro, Luan e Bruno buscaram o óvulo de uma doadora anônima e usaram seus espermatozoides. O embrião foi gerado em laboratório e, posteriormente, transferido para o útero de Nágela. A notícia causou comoção entre amigos e familiares dos dois médicos.





“Foi algo incrível ver que o nosso sonho e a nossa felicidade contagiou a todos, inclusive inspirando outras pessoas”, relatou Luan.





Útero solidário





A possibilidade de construir uma família sempre foi tema de conversa entre os médicos desde o início do relacionamento. Há um ano e meio, a vontade cresceu ainda mais, e os dois deram início ao processo de adoção de uma criança.





“Participamos de todas as etapas, hoje estamos habilitados e na fila da adoção. Porém, sempre pensávamos na ideia da fertilização, mas esbarrávamos na questão do útero solidário”, explicou Bruno.





No Brasil, as regras para Cessão Temporária de Útero estão descritas na Resolução de número 2168/2017 do Conselho Federal de Medicina (CFM). Entre as normas previstas no documento, estão a de que “a doação não poderá ter caráter lucrativo ou comercial” — por isso o nome popular de “barriga solidária” — e a de que “a cedente temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau”.





À espera de Levi

Agora, o casal aguarda a chegada de Levi, previsto para nascer em dezembro. O nome da criança foi escolhido por Bruno e significa “ligado, unido ou vinculado a alguma coisa ou alguém”.





O casal, inclusive, está se preparando para outro momento especial: o casamento, que acontecerá no próximo dia 16 de setembro. “Passando o casamento, iremos começar a focar no enxoval, mas já ganhamos alguns presentes de amigos e familiares”, disse Bruno.





“A paternidade é um grande sonho para nós, somos muito ligados à família, e um filho irá deixar nossa ligação ainda mais forte”, destacou Bruno. O sonho de ser pai é tão grande que eles não pretendem parar por aí. “Estamos na fila da adoção, mas sabemos que não é algo rápido. O Levi terá irmãos!”, projetou Luan.





