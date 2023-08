Mulher encontra cobra vivendo há dois dias em vaso sanitário; vídeo

Rosemery Oliveira da Silva, de 35 anos, ficou desesperada ao encontrar uma cobra jararaca dentro do vaso sanitário de sua casa, na zona rural do município de Coxim, no interior do Mato Grosso do Sul.





O marido encontrou o animal no domingo da última semana e disse a ela que havia dado descarga. Ele acreditava que o animal tinha ido embora pelo esgoto. Mas, ela encontrou a cobra dois dias depois. “Só na terça eu vi que a descarga estava ruim pra descer a água, da caixa para o vaso. Aí eu bati o cano da descarga, dei umas três descargas, e aí apontou o rabo dela pra fora", relatou ela em entrevista ao g1.





O marido de Rosemery fica fora de casa durante a semana e ela estava sozinha no momento do ocorrido. “Aí fiquei doida, eu em casa sozinha", disse ela.





A jararaca é uma cobra venenosa do gênero Bothrops presente em todo o território nacional. No Ceará, as cobras correspondem a cerca de 70% dos animais capturados.





Mulher encontra cobra vivendo há dois dias em vaso sanitário: O que fazer





Em casos como o de Rosemery, os bombeiros orientam ligar imediatamente para o 193. Até a chegada de ajuda, deve ainda manter a distância do local onde o animal está.





Se possível, tente fotografar ou filmar o animal, dando zoom na cabeça para possível identificação em caso de picada.





(O Povo)