Uninta celebra 24 anos de fundação e realiza solenidade comemorativa com presença do Governador e do Ministro da Educação

A Faculdade Uninta Fortaleza recebe, nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, a visita do Governador Elmano de Freitas e do Ministro da Educação Camilo Santana. As autoridades, que serão recepcionadas pelo Chanceler Oscar Rodrigues, pelo Reitor Daniel Rodrigues e pelo Deputado Federal Moses Rodrigues, irão participar da solenidade em comemoração aos 24 anos do Grupo Uninta.





Também confirmaram presença o ex-ministro e senador, Cid Gomes, o secretário de saúde do município de Maracanaú, Capitão Wagner Sousa, deputados federais, estaduais, senadores e prefeitos de várias regiões do Estado, que estão na área de abrangência das instituições. Participarão ainda, dirigentes de organizações de saúde, professores de outras universidades e faculdades, médicos e demais profissionais da área.





A visita vai observar os espaços de aprendizagem, laboratórios e estruturas que favorecem o ensino, pesquisa e extensão na Faculdade Uninta Fortaleza. Na ocasião será descerrada uma placa comemorativa em alusão aos 24 anos de fundação.





Criada em 1999, a Mantenedora AIAMIS é a maior da região Norte do Estado e congrega sete instituições de ensino superior: o Centro Universitário Inta (Sobral), o Centro Universitário Inta Campus Itapipoca, Faculdade Uninta Tianguá, Faculdade Ieducare, Faculdade 5 de Julho, Faculdade Uninta Gestão e Negócios (Fortaleza) e Faculdade Uninta Fortaleza. Atualmente o Grupo possui mais de 30 mil alunos matriculados em todos os estados do Brasil, em polos EAD, nos Estados Unidos e em mais outros 40 países, com seu polo digital, com cursos presenciais, semi-presenciais e à distância em graduação e pós-graduação.





Na capital cearense, a Faculdade Uninta Fortaleza, que completou um ano de funcionamento em março de 2023, oferta atualmente oito cursos de graduação: Direito, Psicologia, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, farmácia e Biomedicina.





As instituições Uninta têm se destacado por sua abordagem inovadora na integração entre teoria e prática em todos os seus cursos. Parcerias com empresas locais e projetos de extensão comunitários proporcionam aos alunos oportunidades de aplicar seus aprendizados em contextos reais, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e incentivando o desenvolvimento sustentável da região.





Fonte: Assessoria de Imprensa da Uninta