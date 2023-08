“O PT jamais vai acabar com a pobreza, porque eles dependem do pobre”, explicou Bibo Nunes em palestra no Foro de Curitiba

Em sua palestra no Foro de Curitiba, que aconteceu na sexta-feira (25), na capital paranaense, o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) explanou o perigo de um Estado assistencialista, como prega governos de viés esquerdista.





Citando Charles Darwin, o parlamentar afirmou que “quem vence não é o mais rápido, quem vence não é o mais forte, quem vence é o que se adapta. E a esquerda sabe disso. O Bolsa Família adaptou milhões de brasileiros a viverem na miséria. E vivem na miséria, comem farinha com água na segunda, na terça, na quarta …no sábado é água e polenta. É o mundo deles, é o mundo que a esquerda fez. Pra eles, não precisa de mais nada. Uma geração que não tem estudo, não tem lazer, não tem medicina, não tem nada! Mas, na eleição, vota no PT”.





“Eu digo, o PT jamais vai acabar com a pobreza, porque eles dependem do pobre. Então, o Bolsa Família está aí estimulando a pobreza, e ainda se orgulham de ter mais pessoas dependendo do Bolsa Família. Quanto mais pessoas dependem, sinal que nosso país está indo pro caos”, explicou o deputado.





O parlamentar explicou que não é contra auxílio, mas defende que esse tipo de assistência do Governo Federal deve ser por um tempo, mas não o tempo todo. “A esquerda gosta tanto de pobre, que por onde passa multiplica a pobreza”, disse Bibo.





(Hora Brasília)