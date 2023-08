"PANDEMIA" DE MORADORES DE RUA PREOCUPA OS SOBRALENSES

A situação de rua é um problema social que afeta milhares de pessoas no Brasil. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, o número de pessoas em situação de rua no país aumentou em 2022, chegando a mais de 180 mil. Os principais motivos que levam as pessoas a morar nas ruas são o alcoolismo e/ou uso de drogas, a perda de emprego e os conflitos na família.





A maioria das pessoas em situação de rua são homens negros, com baixa escolaridade e idade entre 18 e 59 anos. Muitas delas sofrem com a violência, a discriminação, a falta de acesso a serviços básicos e a violação de seus direitos humanos.





No entanto, essa política ainda não é implementada de forma efetiva em muitos municípios brasileiros. Em Sobral, por exemplo, não há um censo atualizado sobre a população em situação de rua, nem um plano municipal específico para essa questão. Os moradores de rua dependem da solidariedade de entidades religiosas e organizações não governamentais que oferecem apoio e acolhimento.





A solução para o problema da situação de rua não é simples nem rápida. É preciso um esforço conjunto entre o poder público, a sociedade civil e as próprias pessoas em situação de rua para construir alternativas que respeitem a dignidade humana e garantam os direitos fundamentais de todos.





Sobral conta com o Centro Pop, que embora distribua comida gratuita para os moradores em situação de rua, há a denúncia que parte dos mesmos, que o estabelecimento social não disponibiliza o dormitório, é fácil dar uma volta pelo centro de Sobral e ver diversas pessoas dormindo em frente comércios e praças etc.





Com informações de Nildo Nascimento