SEM PENA E SEM DÓ! Após reajuste, gasolina sobe e diesel dispara 11,3% no Ceará

O impacto do mais recente reajuste da Petrobras nos preços da gasolina e diesel nas refinarias já pode ser sentido pelos motoristas cearenses nessa semana. O litro da gasolina subiu de R$ 5,94 para R$ 6,14 em uma semana. Enquanto o diesel disparou 11,3%.





Todos os dados foram disponibilizados a partir da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).





Com o reajuste nos postos, o aumento de preço no espaço de uma semana no valor do diesel foi o mais significativo. O preço médio saiu de R$ 5,22 para R$ 5,81.





Se o recorte de aumentos no preço do diesel for maior, com base nas informações obtidas há um mês (entre 16/7 e 22/7), o aumento é ainda mais representativo.





Naquela oportunidade, o preço médio do litro era R$ 5,08. Em comparação ao valor atual, a diferença é de 73 centavos, o que representa um aumento de 14,37%.





Reajustes da Petrobras e o efeito na gasolina





Desde a última quarta-feira, 16, a Petrobras implementou novos preços para a gasolina e o diesel que saem das refinarias e são comercializados com as distribuidoras.





No caso da gasolina o aumento foi de 16,3%. E o do diesel foi maior, de 25,8%.





Por isso, durante a semana o preço médio da gasolina nos postos, que chegava a R$ 5,94, saltou. Com o reajuste já repassado pelos estabelecimentos, o aumento ao consumidor final foi de 3,36%, chegando a R$ 6,14.





Reajuste em todos os combustíveis





O motorista cearense que quiser buscar alternativas não terá vida fácil. Isso porque todos os combustíveis apresentaram reajustes. Além da gasolina e do diesel, o etanol também foi reajustado.





O preço médio do etanol subiu 0,84% e chegou a R$ 4,75. O preço mínimo foi de R$ 4,25, enquanto o máximo chegou a R$ 5,93.





Gás de cozinha mantém estabilidade





O preço médio do gás de cozinha - gás liquefeito de petróleo (GLP) - se manteve estável no Ceará e pouco variou.





De acordo com a ANP, o consumidor cearense pagou em média R$ 99,37 pelo botijão de 13 kg nessa semana. O preço mínimo chegou a R$ 80,99, enquanto o preço máximo alcançou R$ 120.





Preços dos combustíveis no Ceará (13/8 a 19/8)





• Gasolina

Preço médio: R$ 6,14 (+3,36% em relação à semana passada)

Preço mínimo: R$ 5,68

Preço máximo: R$ 6,65





• Etanol

Preço médio: R$ 4,75 (+0,84% em relação à semana passada)

Preço mínimo: R$ 4,25

Preço máximo: R$ 5,93





• Diesel

Preço médio: R$ 5,81 (+11,3% em relação à semana passada)

Preço mínimo: R$ 4,79

Preço máximo: R$ 6,38





• Gás de cozinha (GLP)

Preço médio: R$ 99,37 (+0,02% em relação à semana passada)

Preço mínimo: R$ 80,99

Preço máximo: R$ 120,00

Fonte: ANP





Com informações O POVO