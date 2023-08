URGENTE: PF irá bloquear os R$17 milhões de Bolsonaro, diz jornal

Segundo a publicação, Alexandre de Moraes já aguarda para congelar o valor.

A Polícia Federal (PF) solicitará o congelamento de R$ 17 milhões que Bolsonaro obteve via PIX sob a alegação de que este montante seja proveniente de lavagem de dinheiro de vendas de joias e presentes que o ex-presidente teria supostamente comercializado no exterior.





Na verdade esse valor foi depositado por apoiadores com o objetivo de saldar multas que Bolsonaro acumulou durante a pandemia por não usar máscaras. A campanha ganhou grande notoriedade entre os apoiadores, influenciadores e parlamentares de direita.





O pedido de bloqueio será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que provavelmente decretará o congelamento das contas. Fontes internas da PF indicam que o gabinete do ministro já aguarda o documento, segundo publicação da revista IstoÉ.





O foco da investigação da PF centra-se na origem fragmentada do dinheiro depositado, feito em pequenos valores para evitar detecção pelo Coaf. Delegados que lideram a apuração salientam que o bloqueio permitirá rastrear a procedência do montante.





ISTOÉ afirma que especialistas da PF consideram os R$ 17 milhões como provável resultado de lavagem de dinheiro, crime que carrega penas a partir de 12 anos de prisão.





A investigação se voltará para a identificação, através dos CPFs, dos contribuintes da vaquinha. “Vamos cruzar os dados e identificar os doadores. O sistema PIX identifica o CPF dos contribuintes, permitindo que investiguemos a origem do dinheiro doado”, relata uma fonte envolvida.





Um investigador da PF ressalta a curiosidade do influxo de recursos para Bolsonaro após sua saída da presidência e vinculações com vendas de joias no exterior. “Por que seus apoiadores doariam tão generosamente agora, considerando que isso não ocorreu durante sua campanha?”, questiona a fonte da IstoÉ.





Mas esse investigador está ignorando o fato de que Jair Bolsonaro (PL) obteve 21 vezes mais doações individuais durante sua campanha, no segundo turno eleitoral, do que Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo publicação da Veja





Via Hora Brasília