Após morte de criança de nove anos em universidade, insegurança preocupa estudantes

Após a morte de Heitor Viana Koabayashi Silva, criança de 9 anos que desapareceu dentro da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e foi encontrada morta em lagoa da instituição, estudantes da instituição denunciam situações de insegurança no campus do Itaperi, o maior da instituição. Nesta segunda-feira (11), protestos motivados pela morte de Heitor mostraram a insatisfação dos frequentadores.



O corpo da criança, encontrado na manhã do dia 7 de setembro, estava sem marcas de violência, conforme informações do Corpo de Bombeiros. Heitor desapareceu na tarde anterior, enquanto estava com a mãe no campus da Uece. A suspeita é de que a morte tenha sido acidental.

Contudo, estudantes da universidade reclamam de diversos problemas na estrutura e segurança do campus. A falta de equipes de segurança, por exemplo, é algo que alegam que poderia ter evitado o desaparecimento de Heitor. Assaltos e iluminação precária são outros dos pontos relatados pelos discentes. Imagens mostram que a região onde a lagoa fica é erma. Estudantes mulheres relatam o medo de assédios em banheiros. O período da noite é o que mais preocupa.

Em entrevista à TV Verdes Mares, estudantes disseram não se sentirem seguros no local, especialmente pela falta de vigias na entrada da Uece.

"A galera da noite não sabe se vai voltar em segurança, porque não tem luz. Muitas áreas da Uece são um breu danado, então a gente fica a mercê de Deus", disse Maitê Lima, universitária.

Hidelbrando Soares, reitor da Uece, disse que a insituição já vem trabalhando na infraestrutura antes mesmo da morte de Heitor e reconheceu as carências da universidade: "Você está diante de um campus que tem 104 hectares. Não é um prédio, um terreno pequeno, é uma extensão de área muito grande. (Estamos) trabalhando para melhorar a iluminação, para melhorar a segurança pública. É um trabalho permanente", comentou. Nesta quarta-feira (13), a comunidade da Uece se reunirá para prestar mais uma homenagem a Heitor. Eles farão uma caminhada em direção à lagoa.

"Durante o trajeto estaremos segurando rosas brancas/amarelas e balões brancos. O cortejo será guiado por músicas. Ao fim as flores serão jogadas na lagoa, os balões serão soltos e nos juntaremos num abraço coletivo, simbolizando esse momento", explicou o perfil do Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional, curso que a mãe da criança faz.

Fonte: G1