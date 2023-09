Programa 'Criando Oportunidades' abre 11 mil vagas de qualificação profissional no Ceará

O programa "Criando Oportunidades" abriu, nesta segunda-feira (11), 11.560 novas vagas de qualificação profissional no Ceará. O investimento total será de R$ 11,1 milhões.



O objetivo é capacitar mulheres chefes de família cadastradas no CadÚnico, jovens a partir dos 16 anos, trabalhadores em busca de emprego e grupos socialmente vulneráveis. Nos últimos sete anos, mais de 45 mil pessoas já foram beneficiadas com essa iniciativa.





Através do programa, os cearenses podem acessar cursos em vários segmentos do mercado de trabalho. São ofertadas capacitações nas áreas administrativas, de beleza, cozinha, construção civil, corte e costura, entre outros. A carga horária é de 100 horas.





Os interessados devem se inscrever no site da SPS. No interior, os interessados devem procurar as secretarias municipais de assistência social para outras informações.





G1 CE