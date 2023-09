Briga de vizinhos termina com flecha cravada nas costas de homem

Um desentendimento entre vizinhos terminou com um homem com uma flecha cravada nas costas. O caso aconteceu na manhã desse domingo (17), no bairro Monte Cristo, em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce.





A vítima, de 39 anos, contou aos militares que estava na garagem de casa fazendo a manutenção de uma motocicleta, quando foi surpreendida pelo vizinho, de 43 anos, que, sem motivos aparentes, começou a disparar várias flechas na direção dele.





O homem foi atingido na barriga e nas costas, do lado direito, onde a haste ficou cravada.





Ele foi levado pelo cunhado ao Hospital Saúde Brasil, mas devido à gravidade, ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Por causa da complexidade do caso, o médico decidiu encaminhar a vítima ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde permanece internada, sob escolta policial.





Depois do crime, o vizinho fugiu. Os policiais fizeram buscas por estradas e nos Córrego dos Crioulos e Córrego Malacacheta, para onde o homem poderia ter ido, já que tem parentes morando nestas localidades. Mas, ele não foi encontrado.





Durante as diligências, a polícia recebeu informações de que a vítima tinha atirado no autor depois de ser atingida. Os militares encontraram perfurações em um portão e projéteis caídos no chão.





A perícia compareceu ao local. A arma usada pelo homem, foi entregue voluntariamente aos policiais e apreendida.





Conforme o boletim de ocorrência, existe um registro da perturbação entre os vizinhos. Tendo o autor da flechada, como vítima.





A mulher da vítima contou que o marido tem uma arma de fogo que é registrada. Disse ainda que, devido às agressões do vizinho com a flecha, ele pegou a arma e atirou para se defender.





Apesar da flechada, o homem ferido também foi qualificado como autor, pelo disparo feito contra o suspeito. Por conta disso, ele está preso e segue sob escolta no hospital.





Uma das flechas usadas na agressão ficou na garagem e foi entregue aos militares.





A polícia segue nas buscas pelo suspeito.





G1