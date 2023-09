Jovem agride avó e ataca policiais com pau

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, deflagrou a Operação Descarrego para combater crimes de maus-tratos e exploração financeira de idosos.





A equipe policial tomou conhecimento de que uma mulher de 69 anos havia sido expulsa de seu apartamento pelo neto, de 25, depois de ter sido agredida fisicamente por ele, em Goiânia. A ação ocorreu na sexta-feira (15/9).





No local, o jovem havia destruído a porta de entrada do apartamento e diversos móveis e objetos. Além disso, ao perceber a presença dos policiais civis, o indivíduo tentou atacá-los com um pedaço de pau e alegou que estava “fora de si”. No caminho à delegacia, o agressor danificou o porta-malas da viatura.





Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, exploração financeira, maus-tratos, desacato, desobediência e resistência, cujas penas somadas ultrapassam 10 anos de prisão.





Foi requerida a conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva.





