Cadela policial localiza mais de 20 quilos de entorpecentes dentro de embarcação no porto de Manaus

Agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), apreenderam, na tarde desta quarta-feira (30/08), mais de 20 quilos de entorpecentes em uma embarcação atracada no Rodoway, localizado na Rua dos Barés, Centro de Manaus.





A droga foi apreendida por volta das 14h20, após agentes da Seai e do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil (PC-AM), solicitarem apoio da CIPCães, para uma vistoria em um barco com rota Manaus/Parintins.





O entorpecente foi localizado pela cadela Havana no primeiro piso da embarcação, sobre a sala de máquinas, em caixas de papelão e sacolas plásticas. Ao todo, foram encontrados 15 quilos de skunk e sete quilos de cocaína.





O material ilícito foi apreendido e levado para a sede do Denarc, para os devidos procedimentos.





Tráfico de drogas





Ainda na quarta-feira, durante ações da SSP-AM, por meio da Polícia Militar (PMAM), três homens, com idades entre 20 e 25 anos, foram presos, e um adolescente, de 13 anos, foi apreendido por tráfico de drogas, em diferentes zonas de Manaus.





De acordo com o relatório policial, foram apreendidas 78 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, oxi e skunk.





O material e os suspeitos foram encaminhados ao 1°, 14° e 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O adolescente foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).





