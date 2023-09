Câmera registra momento em que ex-cunhado atirou em Dulce Maria, morta em Varjota ao tentar defender irmã

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Pedro Ivo de Lima Neto cometeu o homicídio contra a sua ex-cunhada, Dulce Maria Araújo de Sousa, 22, na noite de ontem (28) na localidade de Jatobá, zona rural de Varjota. O equipamento, inclusive, teria sido instalado recentemente para registrar possíveis aproximações do indivíduo, que não aceitava o fim do relacionamento com a irmã da vítima. O crime teria ocorrido em pouco mais de um minuto. As informações são do portal A Voz de Sta. Quitéria.





Ele estava na frente da casa de Dulce ameaçando ela e os parentes da ex-mulher com uma espingarda. Em determinado momento, a técnica de enfermagem jogou uma pedra contra o ex-cunhado. O homem reagiu e atirou diversas vezes contra a jovem, atingida no braço e no tórax.





Ao ouvir os disparos, a irmã, que estava trancada em uma casa vizinha com as duas filhas, saiu desesperada. Ao ver a ex-mulher, Pedro Ivo a atacou com duas coronhadas na cabeça. Nesse momento, a mãe das duas mulheres pegou uma pedra maior e saiu correndo na direção do homem.





Dulce, baleada, ainda entrou na residência para tentar se proteger. Chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Varjota, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.





Na fuga, o acusado fugiu levando o filho de 11 anos, que morava com ele desde a separação do casal. A Polícia realiza buscas na região e nos municípios vizinhos para capturar o homem.