Técnica de enfermagem é morta a tiros pelo ex-cunhado em Varjota/CE

Uma técnica de enfermagem foi morta a tiros durante uma discussão com o ex-cunhado na localidade de Jatobá, zona rural de Varjota, na noite desta quinta-feira (28/09). A Polícia foi acionada para o local por volta das 21h50.





Dulce Maria Araújo de Sousa, 22, estava em sua residência quando foi surpreendida pelo acusado Pedro Ivo Lima Neto, 37, ex-marido da irmã, que teria chegado tentando entrar no imóvel. Ela não permitiu a entrada dele e saiu, momento em que o desentendimento se acentuou entre os dois e Pedro Ivo, de posse de uma espingarda, passou a atirar diversas vezes contra a vítima. A parede da casa ficou totalmente crivada de bala.





Dulce ainda chegou a retornar para dentro de casa pra tentar se proteger, porém já havia sido baleada. A jovem foi socorrida para o Hospital Municipal, porém não resistiu a gravidade dos ferimentos e foi a óbito. Após o crime, o acusado fugiu levando o filho em uma moto de cor preta, tomando rumo ignorado.





De acordo com a Polícia Militar, já existia uma medida protetiva em desfavor de Pedro Ivo, solicitada pela irmã da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento, que ocorreu recente e desde então, a família já manifestava uma preocupação com o seu comportamento, tendo culminado nesta situação bárbara e trágica.





Diligências estão sendo feitas por toda a região em busca de localizar e prendê-lo.





(A Voz de Sta. Quitéria)