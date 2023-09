Concurso da AMC com salário de R$ 5,5 mil abre inscrições na quinta-feira

Um dos concursos de Fortaleza mais aguardados no ano, com 128 vagas para agente de trânsito, abre as inscrições nesta quinta-feira, 14 de setembro. O salário dos aprovados será de R$ 5.561,89.



Podem se inscrever pessoas com ensino médio completo e com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo B, que permite a condução de carros. Também será necessário conhecimento específico na área de trânsito.

Concurso em seis etapas