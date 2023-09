Criança que sofreu graves queimaduras ao cair em caldeirão com óleo quente se recupera após cirurgia

Uma história trágica, mas cheia de superação, envolve a recuperação de Celina Liz, uma criança de apenas 3 anos que sofreu severas queimaduras em um acidente doméstico, ocorrido no domingo (03/09), na localidade Descanso, zona rural de Independência.





Segundo relatos da família, Celina estava na casa de sua avó materna no momento em que um porco foi abatido. A gordura resultante do animal, estava esfriando em uma panela, coberta por um pano, na despensa da cozinha. De forma trágica, a pequena Celina tropeçou e acabou caindo na panela, resultando em queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 75% de seu corpo.





Imediatamente, Celina foi transferida para o setor de queimados do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, por meio de uma aeronave do Ciopaer. A situação era delicada, mas a mensagem de esperança veio quando a criança, mesmo diante da dor e do trauma, se mostrou consciente e falante no momento em que era transportada para o hospital.





A pequena guerreira Celina passou por uma cirurgia de reconstituição da pele no hospital, e a boa notícia é que está respondendo positivamente ao tratamento. A criança continua consciente e já até mesmo conseguiu estabelecer conversas com seus familiares por meio de videochamadas.





A comoção e o apoio em torno dessa história tocante se espalharam rapidamente. O vídeo que mostra Celina sendo colocada na aeronave despertou emoções em todos que acompanharam o caso. Agora, a mesma criança, em um novo vídeo gravado no hospital, demonstra coragem e alegria ao conversar normalmente com seus entes queridos e com a equipe médica.





