OBRA MAL FEITA PELA PREFEITUA TRANSFORMA ANTIGO AEROPORTO DE SOBRAL EM MOTEL A CÉU ABERTO

Os moradores do bairro Derby, que moram no entorno do antigo aeroporto Cel. Virgílio Távora, denunciam que uma obra mal elaborada pela prefeitura de Sobral, transformou o antigo aeroporto em um MOTEL a céu aberto, trazendo enorme transtorno aos moradores que residem no entorno.

Ressalta-se que, no local existe muita poeira e está servindo de esconderijo para criminosos e usuários de drogas.

Com a derrubada do muro, é constante a entrada de veículos (carros e motos), que utilizam o local como motel, além do consumo de drogas.