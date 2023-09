Crime ambiental gravíssimo: riachos Pajeú e Mucambinho viraram esgoto a céu aberto

Os dois riachos despejam suas águas no Rio Acaraú.

Os riachos Mucambinho e Pajeú, afluentes do Rio Acaraú, que cortam diferentes bairros de Sobral viraram esgoto a céu aberto, provavelmente, devido aos problemas existentes nas estações de elevação e de tratamento de esgoto e de ligações clandestinas de esgoto residencial. Os dois riachos que não são perenes, a esta época do ano deveriam estar secos.





Além da água de esgoto, o lixo descartado às margens dos riachos é um outro problema enfrentado pelos ribeirinhos. As ligações clandestinas de esgoto e o lixo refletem a falta de política pública de conscientização e a falta de educação ou entendimento da própria comunidade.





O problema do esgotamento sanitário em Sobral é mais sério do que se pensa. O Portal Paraíso já publicou inúmeras matérias de vazamento de esgoto e de água potável registrado em vários bairros de Sobral. A população denuncia diariamente através do canal Chama Paraíso.





Um dos registros feitos pelo portal, que mais chamou atenção, foi do esgoto da Santa Casa sendo despejado no Riacho Mucambinho no bairro Santa Casa. A denúncia foi feita por uma fonte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae). De acordo com a fonte o esgoto está caindo no riacho sem tratamento.





Já no Riacho Pajeú, que corta o Parque da Cidade, o mau cheiro de esgoto denuncia o crime ambiental ignorado pelos entes públicos. Enquanto isso a gestão municipal vai empurrando com a barriga sem uma ação visível de solução do crime que já foi denunciado ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e na Assembleia Legislativa do Ceará pelo deputado estadual Dr. Oscar Rodrigues.





Em todas as publicações feitas pelo Portal Paraíso, a assessoria de imprensa do Saae não atendeu às ligações feitas pela equipe de reportagem.





Por Edwalcyr Santos