SOBRAL NÃO É PARA AMADORES: PM REALIZA APREENSÃO DE 4 INDIVÍDUOS COM UMA GRANADA E DUAS ARMAS DE FOGO

Na noite desta sábado (23), por volta de 22h, a Polícia Militar do Ceará, através da 1ª Companhia do 4ºBPRAIO, efetuou a prisão de quatro indivíduos portando uma granada, duas armas de fogo e munições no Residencial Caiçara, em Sobral.





Uma equipe do grupamento RAIO estava em patrulhamento pelo Residencial Caiçara, quando observaram forte cheiro de maconha e realizaram a abordagem de quatro indivíduos com atitudes suspeitas.

Durante as buscas no perímetro foram encontrados: uma granada, dois revólveres calibre 38, 21 munições de calibre 38 e 13 munições de calibre 12.





Os quatro indivíduos e todos material foram apresentados na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral para os procedimentos cabíveis.









Via Sobral On line