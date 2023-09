Desembargador denuncia intimidação por ministro do CNJ

Com uma postura assertiva, Coelho proclamou publicamente: “Estou aqui denunciando em público […] Digo ao senhor, ministro Salomão, Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida, isso é tranquilo”. Além disso, reiterou sua transparência, mencionando que já disponibilizou tanto a sua declaração de Imposto de Renda quanto os seus extratos bancários, ressaltando “Não tenho nada a esconder” enquanto iniciava sua defesa no julgamento do dia.





(Hora de Brasília)