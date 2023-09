Casa de Fernando Haddad é alvo de tentativa de assalto em SP

Criminosos conseguiram arrombar o portão da casa do ministro, mas não entraram na residência.

A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi alvo de assaltantes na madrugada desta quinta-feira (14) no bairro de Indianópolis, Zona Sul da capital paulista. Segundo informações do portal G1, vizinhos registraram uma forte presença de agentes da Polícia Federal (PF) desde o início da manhã. Ninguém foi preso até o momento.





Ao veículo, fontes da PF relataram que houve uma tentativa de assalto. Os criminosos teriam arrombado o portão, mas não conseguiram entrar e fugiram. O ministro estaria em casa no momento da tentativa de invasão. O caso teria ocorrido por volta das 5h. A descoberta do arrombamento teria acontecido quando uma funcionária chegou para trabalhar.





Após tomar conhecimento, Haddad teria conferido as gravações das câmeras de segurança e descobriu que uma moto parou na porta de sua casa por volta das 3h. Na sequência, uma pessoa desceu e arrombou o portão. Em seguida, chegou um carro e desceram quatro homens armados. Eles passaram pelo portão, mas não invadiram a residência e foram embora.





Agentes da Polícia Federal foram ao imóvel para fazer uma perícia e o levantamento das câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes. A Polícia Civil também já esteve na casa para coletar impressões digitais. A investigação ficará a cargo da superintendência da PF em São Paulo.





Por Paulo Moura / Pleno News