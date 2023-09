Maioria do TSE mantém cassação de Deltan Dallagnol

Nesta quarta-feira (13), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o recurso apresentado pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol, com cinco dos sete ministros votando pela manutenção da cassação do ex-procurador da Lava Jato. O veredito ocorreu em sessão virtual do TSE.





Em maio, quando o TSE determinou que Dallagnol não deveria ter concorrido nas eleições de 2022 por ter se desligado do Ministério Público Federal (MPF) durante a avaliação de processos administrativos disciplinares pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).





A elegibilidade de Dallagnol foi contestada pelo conglomerado do PT no Paraná e pelo candidato Oduwaldo Calixto (PL). A despeito da contenda, a Justiça Eleitoral paranaense inicialmente não viu impedimento na candidatura de Dallagnol.





No entanto, em junho, a decisão no âmbito federal veio de forma mais dura, com a Câmara dos Deputados determinando a perda de seu mandato. O desfecho? Luiz Carlos Hauly, do Podemos, assumiu a cadeira antes ocupada por Dallagnol.





