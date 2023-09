Detran-CE emitiu nota de pesar ao ex-diretor de habilitação João Bezerra

Uma nota de pesar foi publicada na última sexta-feira (15), na rede social oficial do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), em memória do servidor Joao Bezerra Rodrigues Neto. Ele que atou nos últimos 16 anos, como diretor de habilitação do Detran.





João Bezerra, foi um dos responsáveis pela implantação da municipalização do trânsito no município de Sobral, na primeira gestão do então prefeito Cid Gomes em 1996, onde permaneceu como diretor da Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano de Sobral (CTTU), até os primeiros 12 anos de atuação do departamento municipal.





O servidor atuava há mais de 30 anos como gestor de trânsito, onde era bastante dedicado a missão que cumpria, tendo formado uma geração de novos gestores de trânsito espalhado por todo o Estado.





Com informações do Blog Célio Brito