SOBRAL: UM GRUPO DE SERVIDORES DO SAAE SE REÚNE NA SEDE SOCIAL DA ASSAAGE

Na manhã de sábado um grupo de servidores efetivos do SAAE de Sobral estiveram reunidos na Sede Social da ASSAAGE - Associação dos Servidores Autônomos de Água e Esgoto, para discutirem a situação da autarquia. A ideia surgiu em um grupo de WathsApp chamado "O SAAE SOMOS NÓS", motivados pela participação do servidor Carlos Sá no programa de rádio do Izaias Nicolau, onde o mesmo fez um relato de vários problemas de gestão que a instituição enfrenta.

O encontro contou com a presença considerável dos servidores efetivos do SAAE, que abordaram vários problemas que atingem o órgão e a qualidade dos serviços prestados à população sobralense, como o motivo de tanta falta d’água constante em vários bairros do município, a qualidade da água distribuída, a retirada de direitos e benefícios da categoria conquistados há décadas, como também as estranhas transferências de servidores efetivos para estações de tratamentos de esgoto que ainda sequer, foram integradas ao patrimônio do SAAE. Outro assunto bastante discutido foi a situação jurídico-administrativa da autarquia municipal, que não tem mais autonomia administrativa e nem financeira como determina a lei.

No final do encontro, constatou-se que ficou um gostinho de quero mais por parte de todos ali presentes, que estão engajados na melhoria da qualidade dos serviços ofertados a população sobralense e na busca de melhorias das condições de trabalho oferecidas pela Autarquia, precarizadas nos últimos anos.





"Aproveitamos o momento para fazer uma pequena confraternização entre todos os participantes, que já saíram do encontro com o propósito de no final do ano fazer um grande evento para juntar toda a categoria para um momento festivo, já que há anos nem isso a gestão do SAAE tem feito", afirmou Carlos Sá.