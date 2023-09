Tragédia: Avião cai no Amazonas e deixa 14 pessoas mortas

Uma tragédia envolvendo a queda de um avião em Barcelos, no Amazonas, deixou 14 pessoas mortas na tarde deste sábado (16). A aeronave, que partiu de Manaus, transportava doze turistas, além do piloto e do copiloto.





Segundo informações relatadas pelo prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues, à CNN Brasil, a queda ocorreu próxima ao aeroporto de Barcelos, por volta das 15h, quando o avião tentava pousar.





Para a Defesa Civil, entre os percalços que podem ter contribuído para o acidente está a chuva que caía sobre Barcelos no momento da tentativa de aterrissagem. O temporal chegou a causar queda de energia elétrica no município.





De acordo com a prefeitura, havia turistas brasileiros e norte-americanos no avião, e eles estariam visitando a região para praticar pesca esportiva.





A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) e Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram notificados e investigarão o caso.





Conforme a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião tinha autorização para voar e pertencia à empresa Manaus Táxi Aéreo.





(Pleno News)