DOIS HOMENS MORREM AFOGADOS EM AÇUDE NA CIDADE DE GRANJA/CE

Uma verdadeira tragédia aconteceu durante a manhã deste domingo, 24, na localidade de Cajueiro dos Coutinho, município de Granja.









A tragédia ficou ainda maior quando os populares encontraram também, já morto, um dos homens que estava participando das buscas à primeira vítima. Ele foi identificado como José Rodrigues do Nascimento, 42 anos, residente no distrito de Adrianópoles, em Granja. Ainda segundo informações de populares, a primeira vítima teria sido vista ingerindo bebidas alcoólicas em um bar próximo ao açude. Toda a comunidade está comovida com tamanha tragédia. Os pm’s do Destacamento de Timonha acionaram perícia e rabecão para o local.





Atenderam a ocorrência: Sgt Torres, Sds Adriano e Oliveira





Camocim Polícia 24h