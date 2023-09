Duas granadas são apreendidas pela PM em menos de 24h, em Sobral

Duas granadas foram apreendidas, no último sábado, 23, em duas ações da PM, no Residencial Nova Caiçara, em Sobral. Durante a manhã, uma composição do Policiamento Ostensivo Geral (POG) apreendeu um dos artefatos, após ser comunicada por populares, que visualizaram o objeto na rua.



No turno da noite, equipes da 1ªCia do 4ºBPRaio prenderam quatro pessoas em posse da segunda granada, duas armas de fogo e munições.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma denúncia anônima desencadeou a ação policial, em um apartamento abandonado do Residencial. A Polícia foi até o local e encontrou as quatro pessoas em posse de uma mochila, na qual estavam guardadas a granada, dois revólveres calibre 38, 21 munições de calibre 38 e 13 munições de calibre 12.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada para fazer o manuseio dos artefatos e acionar o procedimento de explosão. Os quatro presos e todo material foram apresentados na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral.

A Voz de Santa Quiteria