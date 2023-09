Família procura adolescente de 15 anos desaparecido após subir em garupa de moto

A família de Nicolas Gabriel, estudante de 15 anos que desapareceu no dia 13 de setembro, está à procura do adolescente, visto pela última vez na garupa de uma moto na cidade de Paraipaba, onde mora com a família.



A Polícia Civil disse que investiga o caso e que, na ocasião, ele vestia uma blusa verde, bermuda e um boné amarelo.

O pai do menino disse que toda a família e comunidade já se mobilizaram para procurar Nicolas: 'É um garoto tranquilo, bem quisto. A população tem um certo carinho por ele, tanto que todo mundo se comoveu. Todo mundo se destacando a procura dele. Agora mesmo saiu uma equipe aqui'.

O desaparecimento aconteceu por volta de 18h. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Paraipaba.

