Homem é agredido e esfaqueado após olhar para mulher em bar

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia deu Polícia (P Norte), efetuou a prisão em flagrante de um homem de 28 anos por tentativa de homicídio.





Segundo o delegado-chefe da 19ªDP, Thiago Peralva, no início da manhã dessa quarta-feira (13/9), os policiais receberam informações de que um homem de 41 anos teria dado entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após ser esfaqueado.





Os policiais civis descobriram que ele estava bebendo em uma distribuidora nas imediações da QNP 5, em Ceilândia. Na ocasião, a vítima estaria na companhia de dois homens e uma mulher, contudo, um dos homens passou a ficar enciumado com o fato de a vítima estar olhando para a sua mulher.





Em razão do ciúmes, os homens começaram a agredir o rapaz e, após derrubá-lo com uma rasteira, um dos autores passou a esfaqueá-lo no tórax.





Após investigações, os policiais conseguiram efetuar a prisão de um dos autores, responsável por agredir e derrubar a vítima.





O preso foi autuado em flagrante delito por homicídio tentado e encaminhado à carceragem da PCDF, local aonde aguardará audiência de custódia. A investigação segue com a finalidade de localizar o outro autor do crime.





