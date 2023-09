HOMEM É EXECUTADO A TIROS EM SÃO BENEDITO/CE

Na cidade de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, um homem teve casa invadida por criminosos nas primeiras horas desta quinta-feira (14) e foi morto com vários tiros enquanto dormia.





Segundo informações, era por volta de 5h da manhã, quando populares escutaram barulho de uma porta quebrando na rua Manoel Bilega, no bairro Corrente, em seguida ouviram vários estampidos de tiros, logo a polícia foi acionada, e chegando no local, constatou que um homem estava com o corpo crivado de balas em cima de uma cama.





A vítima foi identificada como Valdney de Sousa Silva, 35 anos.





A perícia forense e o rabecão estiveram no local e logo após os trabalhos periciais, o corpo foi recolhido para o IML/Sobral.





A Polícia Civil de São Benedito está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Sobral Online