(IN) JUSTIÇA: ASSASSINOS DE POLICIAL MILITAR GANHAM LIBERDADE NA 14ª VARA CRIMINAL DE FORTALEZA

João Gabriel Moura Lima Horácio foi preso em abril de 2022, enquanto Davi Flávio Lima Gomes foi capturado em 11 de maio do mesmo ano. A investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) revelou que a arma de fogo usada no crime foi emprestada por um parente de um dos suspeitos. De acordo com documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o primo de João Gabriel emprestava e alugava armas de fogo para atividades criminosas, incluindo assaltos. Testemunhas relataram à 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE que os agressores abriram fogo contra o tenente Lírio ao perceberem que ele era um policial militar armado.





O tenente Lírio foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas faleceu no dia seguinte. Ele era 1º tenente e ingressou na PMCE em julho de 2016. A Corporação emitiu uma nota de solidariedade à família do tenente e informou que estava conduzindo diligências para capturar os suspeitos





Com DN e Blog do César Wagner