Justiça reconhece união estável de trisal e bebê terá registro multiparental

Um trisal teve a sua união estável reconhecida pela 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.





A união estável poliafetiva entre as três pessoas é composta por um homem e duas mulheres. Com isso, o filho que uma das mulheres está gestando terá direito ao registro multiparental. Isso significa que a criança vai poder ter os nomes das duas mães e do pai.





A decisão é de 1º grau e cabe recurso por parte do Ministério Público (MP). O prazo para o órgão se manifestar sobre se vai tentar reverter a decisão judicial junto ao Tribunal de Justiça é de 30 dias.





União estável reconhecida: trisal está junto há 10 anos





Em entrevista ao portal g1, o advogado do trisal, Álvaro Klein, informou que os seus clientes são dois bancários que buscavam oficializar a relação que têm com outra mulher. A relação existe há cerca de 10 anos e a mulher está grávida, com o nascimento do bebê esperado para outubro.





De início, eles tentaram o registro em cartório sem a judicialização, mas o pedido foi recusado pelo tabelionato. Por isso, o homem e a mulher precisaram se divorciar para fazer esse pedido.





Agora, com a decisão judicial, os cartórios devem ser obrigados a aceitar o registro. Assim, os três estarão casados.





O reconhecimento da união também dá direito à licença-maternidade e paternidade para todos da relação.





(O Povo)