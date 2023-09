É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo Ednor Alves dos Santos Filho, 38 anos, conhecido carinhosamente como "Nozinho", proprietário da empresa Casa In Gold.

Nozinho faleceu na manhã desta segunda, dia 4, em Fortaleza, onde se encontrava internado.

Nossas condolências aos familiares e amigos.