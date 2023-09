Mãe de Wesley Safadão denuncia furto de bolsa de grife de R$ 94 mil

A mãe do cantor Wesley Safadão, a empresária conhecida como Dona Bil, denunciou que teve uma bolsa da grife francesa Hermès furtada da casa dela em um condomínio de luxo no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi exposto pela empresária nesta quinta-feira (28).





"O caso aconteceu há alguns dias atrás, dentro da minha própria residência, em Alphaville Fortaleza. A bolsa possui um código único e a nota fiscal está comigo. Portanto, será possível o seu rastreamento. Aquele que estiver com a posse responderá pelo crime cometido", publicou Dona Bil em sua rede social.Ainda segundo a empresária, as autoridades policiais já foram alertadas e todos os que tiveram acesso à residência dela serão investigados.





"Quem tiver informações sobre a bolsa, peço que me procure e o sigilo será garantido", finalizou a empresária.





A bolsa furtada de Dona Bil é do modelo clássico Hermès Kelly, na cor pink. Conforme o site da grife, o acessório ganhou este nome em homenagem à princesa Grace Kelly, de Mônaco, que foi "fotografada com a bolsa escondendo as primeiras curvas de sua gravidez".





O g1 questionou se Secretaria da Segurança Pública do Ceará investiga o furto, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.





G1 CE