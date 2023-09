Motociclista reage à apreensão de sua moto totalmente irregular e destrói veículo

De acordo com a AMTI, a moto em questão foi abordada durante uma vistoria de rotina, na qual os agentes de trânsito identificaram uma série de irregularidades, incluindo a impressionante quantidade de 98 multas acumuladas, totalizando um valor de R$ 16.503,66 em débitos pendentes.





Os agentes estavam em processo de apreensão do veículo quando o proprietário chegou ao local em um estado de fúria e desrespeito com a equipe da AMTI. Testemunhas relataram que o indivíduo proferiu insultos e ameaças aos agentes antes de iniciar o ataque contra sua própria moto.





Vídeos registrados por espectadores presentes no local do incidente mostram o motociclista desferindo chutes e golpes com um capacete contra sua própria moto, causando danos consideráveis ao veículo. Diversas partes do veículo foram arrancadas.





A reação do motociclista levou a AMTI a acionar a Polícia Militar para controlar a situação. Ao chegar, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi então conduzido a uma delegacia local para os procedimentos policiais adequados.





Portal Itapipoca