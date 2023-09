Lula defende regulação de plataformas digitais no encontro G77+China, em Havana

Neste sábado (16), em Havana, durante o encontro com líderes do G77+China, o presidente Lula voltou a defender a regulação de plataformas digitais como medida para combater a propagação de desinformações na web. Além dos países em desenvolvimento, a China também marcou presença no evento.





Lula destacou a iniciativa da Unesco que sugere diretrizes globais para a supervisão dessas plataformas, buscando não apenas elevar a confiabilidade das informações mas também salvaguardar a liberdade de expressão e direitos humanos. Em suas palavras: “O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco equilibra a liberdade de expressão e o acesso à informação com a necessidade de coibir a disseminação de conteúdos que contrariam a lei ou ameaçam a democracia e os direitos humanos.”





Lula também levantou a bandeira de criar um fórum científico focado em inteligência artificial. Contudo, reforçou a necessidade de contar com a expertise de “especialistas do mundo em desenvolvimento”. Ele ressaltou: “Há duas grandes transformações em curso… Nossos países precisam ter as condições necessárias para responder a essas mudanças.” Ele se referiu à revolução digital e à transição energética, pontuando a relevância de evitar um cenário dominado apenas por economias avançadas.





