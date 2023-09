Oito policiais são absolvidos da acusação de envolvimento na Chacina do Curió

Oito policiais militares foram absolvidos da acusação de envolvimento nas mortes de 11 pessoas na região da Grande Messejana, periferia de Fortaleza. A matança, que ocorreu em 2015, ficou conhecida como "Chacina do Curió". Além das mortes, eles foram julgados por outros crimes, como tortura física e psicológica. A sentença foi proferida na quarta-feira (6). O Ministério Público recorreu da decisão.





Foram revogadas pela Justiça as medidas cautelares e restrições de direito dos oito réus dessa etapa do julgamento. A primeira parte do júri aconteceu em junho deste ano, quando quatro policiais militares foram condenados a mais de mil anos de prisão somados. Nesta segunda parte, os oito réus foram julgados no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.





O segundo julgamento se tornou o mais longo da história do Ceará na tarde do último domingo (3), durante o sexto dia de trabalhos da segunda fase do júri. O Tribunal de Justiça do estado explicou que processo foi desmembrado em três para facilitar a análise e agilizar os trabalhos. O TJCE designou um colegiado de três juízes para analisar e processar o caso.





A terceira fase do julgamento está prevista também para este mês de setembro. Mais oito acusados serão submetidos a outro julgamento. Assim, em menos de um mês, 16 acusados do caso devem ser julgados.





