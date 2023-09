Neymar pode desbancar Pelé em jogo contra a Bolívia

A Seleção Brasileira tem estreia marcada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 para esta sexta-feira (8/9). Além do início do novo ciclo, a partida também pode marcar a ascensão de um novo artilheiro da amarelinha.





Com 77 gols pela Seleção Brasileira, Neymar está a um tento de superar Pelé e se tornar o maior artilheiro do Brasil.





Neymar tem 124 partidas oficiais pela Seleção Brasileira e está empatado com Pelé na artilharia da amarelinha.





Com 77 gols em 91 jogos, de acordo com números da FIFA, o rei do futebol pode ser desbancado por Neymar caso o camisa 10 marque pelo menos um gol na partida desta sexta contra a Bolívia.





Segundo números da CBF, que leva em conta gols em amistosos, Pelé seguiria na artilharia da Seleção por um bom tempo, com 95 gols contabilizados.





A Seleção Brasileira joga contra a Bolívia nesta sexta, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão em Belém. O jogo será transmitido na TV aberta, pela Globo, e, na TV fechada, pelo Sportv.





(Metropoles)