Pilar desaba e mata mulher no alpendre de residência em Tabuleiro do Norte

Uma mulher morreu e outra ferida ao serem atingidas pelo desabamento do pilar de uma residência em Tabuleiro do Norte , no interior do Ceará, na noite de sexta-feira (22).



Elas estavam no alpendre de casa na localidade de Jenipapo, na zona rural do município, quando o pilar colapsou sobre as duas mulheres. Uma delas sofreu ferimentos e teve a perna fraturada; a outra não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a ocorrência, mas constatou que uma delas já havia falecida quando os profissionais chegaram ao local.

Após o atendimento no local, a vítima que sobreviveu foi levada pela equipe de resgate de Tabuleiro do Norte até o hospital municipal.

G1 CE